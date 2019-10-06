Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков возмутился допросом депутата Госдумы в США 

РИА Новости 2 часа назад
Пушков возмутился допросом депутата Госдумы в США
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой спецслужбами США в аэропорту Нью-Йорка.
Парламентарий отметил, что Вашингтон целенаправленно отказывает в визах российским дипломатам и членам делегаций, которые едут в ООН.
"Теперь и депутатов стали допрашивать", — написал он в твиттере.
Пушков согласился с вице-спикером Госдумы от "Единой России" Сергеем Неверовым, поставившим под сомнение целесообразность участия российских парламентариев в мероприятиях на территории Соединенных Штатов.
"Надо ли в таких условиях ездить в США, упорно пытаясь наладить диалог со страной, которая этого упорно не хочет?" — спросил он.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в аэропорту Нью-Йорка забрали документы у депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей в страну для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации. Юмашеву отвели в отдельное помещение, где представившийся сотрудников ФБР мужчина стал задавать ей "неясные и неприемлемые вопросы". Через час он предложил депутату продолжить разговор в кафе.
Российское посольство направило Госдепартаменту ноту протеста, потребовав объяснить ситуацию. В МИД допрос Юмашевой назвали "очередной враждебной акцией" против Москвы. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон в очередной раз нарушил взятые на себя международные обязательства. По его словам, действия американских спецслужб — циничная провокация.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии2
Политика , Инга Юмашева , Алексей Пушков , Сергей Неверов , Анатолий Антонов , Вячеслав Володин , МИД , ФБР , ООН , Единая Россия , Госдеп США , Госдума , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФБР ответило на вопрос о задержании Юмашевой
ФБР ответило на вопрос о задержании Юмашевой104
Зеленский объявил об отсутствии условий для встречи с Трампом
Зеленский объявил об отсутствии условий для встречи с Трампом26
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин303
Путин побывал в тайге
Путин побывал в тайге380
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину сто долларов
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину сто долларов1
Видео
На Украине начался «майдан желтых повязок»
00:38
На Украине начался «майдан желтых повязок»
В мире Конфликты
Второй разведчик рассказал о разговоре Трампа с Зеленским
03:42
Второй разведчик рассказал о разговоре Трампа с Зеленским
В мире Украина
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
00:30
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
Политика Другое
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
00:38
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Политика
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
02:46
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
В мире Политика
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
04:08
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
В мире Политика
При стрельбе в США погибли четыре человека
00:26
При стрельбе в США погибли четыре человека
Происшествия США
Порошенко устроил перепалку в студии
00:59
Порошенко устроил перепалку в студии
В мире Политика
«Опасная политика»: РФ обвинила США в провокации
01:58
«Опасная политика»: РФ обвинила США в провокации
Политика США
В РПЦ окрестили русских «народом-убийцей»
02:09
В РПЦ окрестили русских «народом-убийцей»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение