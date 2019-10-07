Кремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США 

В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 октября.
Он подчеркнул, что ситуация вызывает глубокую озабоченность.
О задержании Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка стало известно 6 октября. ФБР допрашивало ее в течение часа. Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, парламентарию задавали «неприемлемые вопросы».
В МИД РФ осудили действия американской стороны. В ведомстве предположили, что либо Вашингтон не заинтересован в улучшении двусторонних отношений, либо не способен контролировать действия спецслужб.