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Кремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Кремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США
Фото: РИА Новости
В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 октября.
Он подчеркнул, что ситуация вызывает глубокую озабоченность.
О задержании Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка стало известно 6 октября. ФБР допрашивало ее в течение часа. Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, парламентарию задавали «неприемлемые вопросы».
В МИД РФ осудили действия американской стороны. В ведомстве предположили, что либо Вашингтон не заинтересован в улучшении двусторонних отношений, либо не способен контролировать действия спецслужб.
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Политика , Инга Юмашева , Дмитрий Песков , Анатолий Антонов , МИД , ФБР , Госдума , РИА Новости , США
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