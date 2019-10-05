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Россия прокомментировала провал переговоров США и КНДР 

Lenta.ru 1 час назад
Россия прокомментировала провал переговоров США и КНДР
Фото: РИА Новости
Властям США не выгодно решение проблемы Корейского полуострова, так как это ослабит их влияние в том регионе, заявил депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев в беседе с РИА Новости.
Так депутат прокомментировал сообщения о провале переговоров между США и КНДР в Швеции. По словам Тайсаева, проблема объединения Севера и Юга для всей Кореи является важной задачей, поскольку фактически корейцы остались единственным разделенным народом. Однако, отметил депутат, американская сторона не допустит этого объединения.
Тайсаев добавил, что Россия имеет большой опыт в решении подобных проблем, но Вашингтон не слышит позицию Москвы. Депутат уверен, что без российской стороны США «эту задачи никогда не решат».
Ранее 5 октября посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил, что рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно. «Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров», — пояснил он, добавив, что в дальнейшем ответственность за продолжение переговоров лежит на Вашингтоне.
В ходе встречи планировалось, в частности, добиться прогресса в реализации соглашения о новых двусторонних отношениях, которое предусматривало построение стабильного мира и работу в направлении «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Комплекс мер был принят государствами в июне прошлого года на саммите в Сингапуре.
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Комментарии
Политика , МИД , Госдума , РИА Новости , КНДР , Южная Корея , США , Швеция
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