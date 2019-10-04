В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США

Решение о том, где проводить сессии Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, могут принять только страны-члены организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик Россия предложила ООН перенести сессии ГА в Европу В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США. "Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны", — сказал Дюжаррик. Отвечая на вопрос о том, какова позиция генсека ООН по поводу предложения российского дипломата, Дюжаррик заявил: "Страны-члены могут решать, где проводить встречи — это не решать секретариату ООН".