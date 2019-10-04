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Путин отметил работу «Росатома» и заинтересовался использованием этой модели в медицине 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Путин оценил работу «Росатома»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин обсудил возможность работы системы здравоохранения как корпорации по примеру эффективно работающего "Росатома" с участником конкурса "Лидеры России". Он затронул эту тему в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей".
"А здравоохранение может работать как корпорация?", — задался вопросом Путин, приведя в пример госкорпорацию "Росатом", которую создал в свое время нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Вот Сергей Владиленович [Кириенко] когда-то создал корпорацию "Росатом", она функционирует весьма эффективно", — подчеркнул глава государства.
"В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, — продолжил Путин. — А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями".
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Комментарии
Политика , Другое , Сергей Кириенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Росатом
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