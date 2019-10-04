«В России создана система поддержки молодежи»

Путин рассказал о работе социальных лифтов в России

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин

Путин проводит в пятницу в Сочи расширенное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", призванной формировать эффективные социальные лифты и возможности для самореализации россиян.

"У нас последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых перспективных, умеющих работать людей, ну, прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас… право… работало по объективным критериям и распространялось бы на всю страну", — сказал Путин на заседании набсовета, добавив, что не будет перечислять все эти инструменты, поскольку их достаточно много.

Президент воздержался от заготовленного вступительного слова, "чтобы нам время не терять на общие слова", и отметил, что лучше хотел бы послушать участников организации.

АНО "Россия — страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе Путина, который возглавил ее наблюдательный совет. Заседание совета проходит на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.