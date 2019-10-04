Вышинский раскрыл детали разговора с Путиным

Вышинский раскрыл подробности разговора с Путиным

«Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за всё, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе», — приводит РИА Новости слова Вышинского.

Он отметил, что выразил благодарность Путину за помощь в его освобождении уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, МИД и вице-премьера Дмитрия Козака

По словам журналиста, Путин также задал ему вопрос о дальнейших планах и поинтересовался, насколько комфортно Вышинский чувствует себя в стране.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.

Заседание по его делу пройдёт в Киеве 6 ноября.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.