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Вышинский раскрыл подробности разговора с Путиным 

RT на русском 1 час назад
Вышинский раскрыл детали разговора с Путиным
Фото: РИА Новости
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне после заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за всё, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе», — приводит РИА Новости слова Вышинского.
Он отметил, что выразил благодарность Путину за помощь в его освобождении уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, МИД и вице-премьера Дмитрия Козака.
По словам журналиста, Путин также задал ему вопрос о дальнейших планах и поинтересовался, насколько комфортно Вышинский чувствует себя в стране.
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.
Заседание по его делу пройдёт в Киеве 6 ноября.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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Комментарии
Политика , Кирилл Вышинский , Владимир Путин , Дмитрий Козак , МИД , Валдайский клуб , РИА Новости
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