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Призвавший коллег «не теребонькать» Петербург политик объяснился 

Lenta.ru 2 часа назад
Призвавший «не теребонькать» Петербург политик объяснился
Фото: РИА Новости
Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который попросил оппозиционных депутатов «не колыхать и не теребонькать» город, объяснил смысл слова «телебонить». Он призвал оппозицию «не искать скрытых смыслов» в его словах, сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу спикера.
Так, по его словам, представители оппозиции «сами к делу не прицеплены» и «ни за что не отвечают».
«Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все "загранные" действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова "теребонить" — настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста», — заявил он.
Макаров также отметил, что если речь вызвала такую реакцию в соцсетях, значит, людям не все равно.
Призыв Макарова «не колыхать и не теребонькать» город, адресованный оппозиционным депутатам, прозвучал в среду, 2 октября. Он также отметил, что Петербург последние годы живет спокойно. Кроме того, по его мнению, оппозиция прошла в парламент только благодаря «Единой России».
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Комментарии1
Политика , Вячеслав Макаров , Единая Россия , Санкт-Петербург
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