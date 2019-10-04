Призвавший «не теребонькать» Петербург политик объяснился

Призвавший коллег «не теребонькать» Петербург политик объяснился

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров , который попросил оппозиционных депутатов «не колыхать и не теребонькать» город, объяснил смысл слова «телебонить». Он призвал оппозицию «не искать скрытых смыслов» в его словах, сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу спикера.

Так, по его словам, представители оппозиции «сами к делу не прицеплены» и «ни за что не отвечают».

«Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все "загранные" действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова "теребонить" — настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста», — заявил он.

Макаров также отметил, что если речь вызвала такую реакцию в соцсетях, значит, людям не все равно.