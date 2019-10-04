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Захарову умилила реакция Порошенко на подписание «формулы Штайнмайера» 

Свободная пресса + ещё 1 4 часа назад
Захарову умилили слова Порошенко
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её умилила реакция бывшего президента Украины Петра Порошенко на подписание Киевом «формулы Штайнмайера».
«Это умиляет, потому что, во-первых, Минские договорённости были подписаны П. А. Порошенко. Во-вторых, когда он вернулся, именно его и его делегацию целая часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдает позиции. На протяжении нескольких лет он доказывал, что, подписав Минские договорённости, он позиции не сдал. Теперь он занимается ровно тем, чему противостоял все эти годы», — сказала Захарова.
Ранее Порошенко заявил, что не допустит реализации «формулы Штайнмайера», которую сам он называет «формулой Путина».
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Политика , Украина , Петр Порошенко , Мария Захарова , МИД , Киев
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