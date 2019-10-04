Захарову умилили слова Порошенко

Захарову умилила реакция Порошенко на подписание «формулы Штайнмайера»

«Это умиляет, потому что, во-первых, Минские договорённости были подписаны П. А. Порошенко. Во-вторых, когда он вернулся, именно его и его делегацию целая часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдает позиции. На протяжении нескольких лет он доказывал, что, подписав Минские договорённости, он позиции не сдал. Теперь он занимается ровно тем, чему противостоял все эти годы», — сказала Захарова.

Ранее Порошенко заявил, что не допустит реализации «формулы Штайнмайера», которую сам он называет «формулой Путина».