Россия отказалась от украинской воды

Крым достаточно обеспечен водой, поэтому переговоры с Украиной о поставках нецелесообразны. Об этом заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов в ходе рабочего визита в Крым, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день нет, но это и не нужно», — сказал Кириллов журналистам, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Украиной по возобновлению подачи днепровской воды в Крым.

Глава Росводресурсов заявил, что в рамках федерально-целевой программы развития Крыма проведены необходимые действия для обеспечения региона водой. Он отметил, что на сегодняшний день нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов.

В 2014 году Украина прекратила поставки в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде. Запрет в большей степени сказался на северных и восточных территориях полуострова. В августе этого года зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о намерении местных властей обратиться к руководству РФ с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.