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Россия отказалась от украинской воды 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Крым достаточно обеспечен водой, поэтому переговоры с Украиной о поставках нецелесообразны. Об этом заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов в ходе рабочего визита в Крым, передает РИА «Новости».
Украина назвала условие возврата воды в Крым
«На сегодняшний день нет, но это и не нужно», — сказал Кириллов журналистам, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Украиной по возобновлению подачи днепровской воды в Крым.
Глава Росводресурсов заявил, что в рамках федерально-целевой программы развития Крыма проведены необходимые действия для обеспечения региона водой. Он отметил, что на сегодняшний день нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов.
В 2014 году Украина прекратила поставки в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде. Запрет в большей степени сказался на северных и восточных территориях полуострова. В августе этого года зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о намерении местных властей обратиться к руководству РФ с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Комментарии564
Политика , Видео , Украина , Республика Крым
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