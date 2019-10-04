Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде осудили перевод русских школ на Украине на госязык с 2020 года 

Российская Газета + ещё 4 11 часов назад
В СФ критикуют политику Украины в сфере образования
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что решение украинских властей с будущего года перевести на государственный язык преподавание в русскоязычных школах противоречит конституции страны и международным нормам. Так он прокомментировал RT соответствующее заявление министра образования Украины Анны Новосад.
"Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств", — заявил сенатор.
Он отметил, что на Украине "давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права", а в последние пять лет насильственная украинизация "приняла формы нарушения прав национальных меньшинств".
По словам Сергея Цекова, в начале 1990-х больше половины граждан Украины использовали русский язык в быту.
"Сегодняшняя политика приведет к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесет дополнительный урон Украине как государству", — полагает сенатор.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Российская Газета: последние новости
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США Путин верит, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию на Донбассе Путин верит, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию на Донбассе В МИД ответили на сообщения о "российском спецназе" в Норвегии В МИД ответили на сообщения о "российском спецназе" в Норвегии
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Образование , Прибалтика , Украина , Сергей Цеков , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России32
Новый глава ЦИК Украины назвал условия выборов в Донбассе
Новый глава ЦИК Украины назвал условия выборов в Донбассе72
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог134
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей235
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды849
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение