Совфед осудил перевод русских школ на Украине на украинский язык

В Совфеде осудили перевод русских школ на Украине на украинский язык в 2020 году

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, европейскую хартию о языках национальных меньшинств. На Украине давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права. С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация. Последние пять лет это приняло формы нарушения прав национальных меньшинств», — сказал Цеков.

По словам сенатора, ещё в начале 1991 года было сложно говорить о русскокультурных людях, как о меньшинстве, потому что больше половины граждан Украины использовали русский язык в быту.

«Сегодняшняя политика приведёт к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесёт дополнительный урон Украине, как государству», — заключил сенатор.

Ранее Новосад анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.