«Визовая война» с Россией: США нанесли новый удар

США снова не выдали российским дипломатам, планировавшим поехать на форум «Диалог Форт-Росс», который пройдет в Калифорнии. И это уже второй подобный случай за последнее время. В Москве сложившуюся ситуацию расценивают как «визовую войну», однако экс-посол США в России считает, что это «проблема для обеих сторон».

Американская сторона не выдала визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс», заявила в четверг, 3 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова . По ее словам, американская сторона стала чаще затягивать с выдачей въездных документов и отказывать сотрудникам российского МИДа.

«Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества», — уточнила дипломат.

Но, как считает Захарова, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились. Правда, конкретных имен дипломатов, которым было отказано в визе, она не назвала.

Свое название форум получил в честь русского форта, который находился на территории США во времена царской России — он служил неформальным диалогом для политиков и общественных деятелей двух стран.

В интервью «Газете.Ru» заместитель главы МИД России Сергей Вершинин назвал подобную практику «незаконной и порочной».

«Мы исходим из того, что США как страна пребывания штаб-квартиры ООН несет перед организацией серьезные обязательства в том, что касается виз для дипломатов. Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях Центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства. Это вызывает и осуждение, и сожаление», — подчеркнул замглавы МИД.

В последнее время визовые отношения между Россией и США существенно обострились. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал происходящее «визовой войной» и пообещал ответ.

«Вы знаете, эта война идет, а развязали ее сами США. Симметричность ответа — тоже вариант. Мы будем об этом думать», — говорил Рябков журналистам.

Летом посол России в США Анатолий Антонов также обвинил в Вашингтон в развязывании «визовой войны». «Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — рассказал он на встрече с журналистами.

По словам главы диппредставительства, подобное развитие событий берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей — всего США покинули около 200 человек.

Комментируя невыдачу виз дипломатам, экс-посол США в России Джон Хантсман , завершивший 3 октября свою миссию, дал понять, что США рассматривают подобные шаги как ответную меру.

«У нас тоже было несколько очень важных делегаций, которые не смогли приехать в Россию из-за визовых ограничений. Иными словами: это проблема для обеих сторон», — сказал посол в интервью «Коммерсанту» в четверг, 3 октября.

В августе сенатор-демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи пожаловался на то, что российские власти отказали ему во въездной визе в составе двухпартийной делегации конгресса США.

«Хотя я был жестким критиком Кремля, в то же время считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности. Как обладатели двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способные многократно уничтожить друг друга, мы несем ответственность за безопасность мира и предотвращение конфликтов между США и Россией», — заявил он.