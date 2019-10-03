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В ЕР прокомментировали слова однопартийца о запрете концертов рэперов 

РИА Новости 2 часа назад
В ЕР прокомментировали слова о запрете рэп-концертов
Фото: РИА Недвижимость
Заявление главы отдела по работе с депутатскими объединениями Московского отделения "Единой России" Эрнеста Макаренко о запрете концертов некоторых рэперов является личной позицией и не имеет отношения к позиции партии, заявил член политсовета московского отделения ЕР Алексей Шапошников.
Ранее в четверг Макаренко написал в соцсетях, что считает необходимым добиваться запрета концертов некоторых рэперов, в том числе Noize MC и Face.
"Необдуманная публикация сотрудника партии в соцсети — это его личная позиция, не имеющая ничего общего с позицией партии. Глупо публиковать о популярной культуре что-то, что может бросить тень на всю партию, зная, что "Единая Россия", наоборот, только поддерживает современную молодежную культуру, исполнителей и творческие коллективы", — цитирует пресс-служба ЕР слова Шапошникова.
Он добавил, что партия выступает за "любую конструктивную самореализацию молодежи". По словам Шапошникова, в России много субкультур и творческих направлений, у каждого из них есть своя аудитория, и "Единая Россия" уважает их интересы и права.
"Подобные заявления от человека, связанного с нашей партией — полная безответственность. Сила нашей страны в том числе в культурном многообразии, и "Единая Россия" всегда будет ее поддерживать", — заключил Шапошников.
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Комментарии1
Политика , Алексей Шапошников , Единая Россия
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