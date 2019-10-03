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Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении 

RT на русском + ещё 6 34 минуты назад
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно», — сказал президент.
Как отметил Путин, нельзя выставлять братский народ в невыгодном свете.
«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ без всякого преувеличения в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», — подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются.
Как указывал российский президент, сближение двух стран неизбежно.
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Комментарии22
Политика , Видео , Украина , Владимир Путин , Валдайский клуб
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