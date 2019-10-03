Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении

Российский лидер Владимир Путин , отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» , отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете. «Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно», — сказал президент. Как отметил Путин, нельзя выставлять братский народ в невыгодном свете. «Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ без всякого преувеличения в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», — подчеркнул он. Ранее Путин заявил, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются. Как указывал российский президент, сближение двух стран неизбежно.