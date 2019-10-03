Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы все всегда одинаково близки к Господу» 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае для россиян в случае ядерной войны.
В ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» политолог Федор Лукьянов напомнил президенту его слова о том, что в случае ядерного удара по России агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», а «мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай». Лукьянов поинтересовался, стали ли мы за прошедший год «ближе к раю».
«Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути», — ответил Путин, его слова приводит РИА «Новости».
Он добавил, что ситуация за прошедший год лучше не стала, а наоборот, ухудшилась в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Политика , Видео , Федор Лукьянов , Владимир Путин , Валдайский клуб , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно205
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов394
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал314
Неизвестные штурмуют Хованское кладбище
Неизвестные штурмуют Хованское кладбище19
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым153
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение