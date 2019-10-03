«Мы все всегда одинаково близки к Господу»

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае для россиян в случае ядерной войны.

В ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» политолог Федор Лукьянов напомнил президенту его слова о том, что в случае ядерного удара по России агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», а «мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай». Лукьянов поинтересовался, стали ли мы за прошедший год «ближе к раю».

«Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути», — ответил Путин, его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что ситуация за прошедший год лучше не стала, а наоборот, ухудшилась в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.