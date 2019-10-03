Путин сообщил о предотвращении инфильтрации вооружённых головорезов

По словам Путина, российские вооруженные силы «предотвратили инфильтрацию сотен, а может, даже тысяч вооружённых головорезов» в нашу страну и соседние государства, с которыми у России нет визового режима.

Президент отметил, что уровень насилия в Сирии снизился в последние годы. По его словам, урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов, при этом силовой сценарий — это крайняя мера.