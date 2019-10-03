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Путин сообщил о предотвращении инфильтрации вооружённых головорезов 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в Россию сотен, если не тысяч вооруженных боевиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает RT.
По словам Путина, российские вооруженные силы «предотвратили инфильтрацию сотен, а может, даже тысяч вооружённых головорезов» в нашу страну и соседние государства, с которыми у России нет визового режима.
Президент отметил, что уровень насилия в Сирии снизился в последние годы. По его словам, урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов, при этом силовой сценарий — это крайняя мера.
Политика , Армия , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Владимир Путин , Валдайский клуб , Сирия
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