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Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы 

Rambler News Service + ещё 14 2 часа назад
Госдума временно переедет в Дом Союзов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил управделами президента обеспечить временное размещение Госдумы в Доме союзов на улице Большая Дмитровка в Москве. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом также предусматривается временное размещение в Доме союзов работников аппарата Госдумы, подразделений ФСО, ФСБ и МЧС России, а также подведомственных управделами президента организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Госдумы.
«Управлению делами президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, работников аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, подразделений ФСО России, ФСБ России, МЧС России, а также подведомственных управлению делами президента Российской Федерации организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.1.», — говорится в документе.
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Комментарии2
Политика , Пожары , Владимир Путин , ФСБ , МЧС , Госдума , Федеральная служба охраны , Москва
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