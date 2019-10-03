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США опять оставили российских дипломатов без виз 

Lenta.ru + ещё 11 7 часов назад
США опять оставили российских дипломатов без виз
Фото: Lenta.ru
Российские дипломаты не получили американские визы для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».
«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз, и даже прямого отказа в выдаче виз, приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что площадка, на которой проводится форум — бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, существовавшая с 1812-го по 1841 год.
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации, отправлявшейся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.
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Политика , США , Константин Косачев , Генассамблея ООН , ООН
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