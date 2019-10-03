США опять оставили российских дипломатов без виз

Российские дипломаты не получили американские визы для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз, и даже прямого отказа в выдаче виз, приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что площадка, на которой проводится форум — бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, существовавшая с 1812-го по 1841 год.