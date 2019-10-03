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Новый инцидент: российские дипломаты вновь остались без виз 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Российские дипломаты не смогли принять участие в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс» из-за невыдачи виз американским посольством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RNS.
Захарова отметила, что практика затягивания и отказов в выдаче американских виз становится постоянной.
«Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел (России) на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс"», — сказала Захарова на брифинге.
При этом Захарова отказалась считать проблему с выдачей виз между РФ и США взаимной.
«Какие же это взаимные проблемы. У нас нет проблем по выдаче виз гражданам США. Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США. Россия открыта к делегационным обменам. К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем», — заявила дипломат, комментируя интервью посла США в РФ Джона Хантсмана, в котором он пожаловался на неполучение российских виз несколькими важными делегациями из США.
24 сентября МИД России сообщил о невыдаче американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Комментарии79
Политика , Видео , В мире , США , Джон Хантсман , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД
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