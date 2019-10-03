Новый инцидент: российские дипломаты вновь остались без виз

Захарова отметила, что практика затягивания и отказов в выдаче американских виз становится постоянной.

«Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел (России) на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс"», — сказала Захарова на брифинге.

При этом Захарова отказалась считать проблему с выдачей виз между РФ и США взаимной.

«Какие же это взаимные проблемы. У нас нет проблем по выдаче виз гражданам США. Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США. Россия открыта к делегационным обменам. К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем», — заявила дипломат, комментируя интервью посла США в РФ Джона Хантсмана, в котором он пожаловался на неполучение российских виз несколькими важными делегациями из США.