Путин оценил отношения с Казахстаном

Владимир Путин заметил, что отношения развиваются успешно практически по всем направлениям: "И товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие". "Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем", — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за приглашение приехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий праздник, — сказал он. — Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, правительству России — все места захоронений содержатся в очень хорошем состоянии".

Не так давно в Ивановской области нашли место захоронения 73 погибших в войну казахстанцев. "Мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свою жизнь за великую победу", — сказал Токаев.