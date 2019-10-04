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Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи 

РИА Новости + ещё 20 2 часа назад
Путин отказался зачитывать вступительное слово в Сочи
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин не стал зачитывать вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".
Глава государства отметил, что вместо этого предпочел бы дать слово другим участникам мероприятия.
"Знаете, здесь мне такое большое вступительное слово понаписали, я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова", — заявил президент.
Расширенное заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" прошло в Сочи. Организация призвана формировать эффективные социальные лифты и возможности для самореализации россиян.
В начале заседания президент отметил, что в России есть много механизмов, направленных на выявление талантливой молодежи. Он выразил надежду, что социальные лифты будут работать "не по звонку", а системы отбора специалистов — функционировать по объективным критериям.
АНО "Россия — страна возможностей" создана в 2018 году по инициативе Путина, который возглавил наблюдательный совет.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Сочи
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