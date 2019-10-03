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Мосгорсуд отказался лишить экс-супругу Грудинина статуса инвалида 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Суд отказался лишить экс-супругу Грудинина статуса инвалида
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который просил признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности, сообщили в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд оставил определение Савеловского суда Москвы без изменений», — сказала РАПСИ представитель суда.
В августе Савеловский суд прекратил производство по иску Грудинина.
«Заявленные Грудининым требования не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку оспариваемая истцом справка, как доказательство, являлась предметом проверки по другому гражданскому делу. В связи с чем повторной оценке по основаниям, заявленным Грудининым в настоящем иске, с указанием на нарушение его прав этой справкой, подлежать не может», — объяснили в пресс-службе суда.
Видновский суд Подмосковья обязал Грудинина передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда о взыскании такой большой доли было обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.
Мособлсуд в июне подтвердил решение городского суда, и оно вступило в законную силу.
При этом в ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.
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Комментарии
Политика , Павел Грудинин , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , РАПСИ , Москва
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