Суд отказался лишить экс-супругу Грудинина статуса инвалида

Мосгорсуд отказался лишить экс-супругу Грудинина статуса инвалида

Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина , который просил признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности, сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил определение Савеловского суда Москвы без изменений», — сказала РАПСИ представитель суда.

В августе Савеловский суд прекратил производство по иску Грудинина.

«Заявленные Грудининым требования не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку оспариваемая истцом справка, как доказательство, являлась предметом проверки по другому гражданскому делу. В связи с чем повторной оценке по основаниям, заявленным Грудининым в настоящем иске, с указанием на нарушение его прав этой справкой, подлежать не может», — объяснили в пресс-службе суда.

Видновский суд Подмосковья обязал Грудинина передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда о взыскании такой большой доли было обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.

Мособлсуд в июне подтвердил решение городского суда, и оно вступило в законную силу.