Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США не оценили шутку Путина о вмешательстве в выборы 

Газета.Ru 1 час назад
Контрразведка шуток не понимает
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин пошутил при ответе на вопрос американского журналиста, заявив, что Москва будет вмешиваться в американские президентские выборы в следующем году. Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США заявило, что не поняло шутку российского президента и готово противостоять любой угрозе извне.
Москва будет вмешиваться в американские президентские выборы в следующем году — такой шуткой президент России Владимир Путин ответил на соответствующий вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса.
«По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?», — сыронизировал глава российского государства.
Он добавил, что на самом деле власти России сосредоточены на решении своих собственных вопросов и в дела других стране вмешиваться не намерены. Впрочем Путин допустил, что после президентской кампании 2020 года в США найдутся те, кто обвинит Москву во вмешательстве.
Между тем, позднее Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США заявило, что не поняло шутку российского президента и готово противостоять любой угрозе извне, передает ФАН.
«В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», — заявила помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.
Демократическая партия США в апреле 2018 года подала в суд на российское правительство и штаб главы Белого дома, заявив, что стороны якобы причастны к хакерским атакам 2015 и 2016 годов, направленных на дискредитацию демократов и продвижение Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Иск был подан против Российской Федерации, Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), президента и вице-президента Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых, сайта WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына — Дональда Трампа-младшего, экс-главы избирательного штаба Республиканской партии Пола Манафорта, его бизнес-партнера Дика Гейтса и экс-советника Трампа по предвыборной кампании Джорджа Пападопулоса.
Чтобы разобраться с российским «вмешательством», на несколько лет захватившим первые полосы газет и прайм-тайм на телевидении, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад, передает НСН.
Итог расследования Мюллера кратко описывается так: Россия, якобы, пыталась вмешиваться в электоральный процесс в 2016 году в США и ее действия даже в какой-то мере помогли Трампу стать американским президентом, но сговора между Трампом и Москвой не было, поэтому дело было завершено.
В июле нынешнего года Федеральный суд в южном округе Нью-Йорка решил отклонить иск Национального комитета Демократической партии по поводу «вмешательства». В своем твиттере Трамп заявил, что это крайне важное событие.
«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. Охота на ведьм завершается!» — написал глава Белого дома.
Он также подчеркнул, что судья признал иск DNC «полностью оторванным» от фактов, а доказательства, представленные в суд — не имеющими ценности или юридического веса.
Владимир Путин указывал на несостоятельность всего расследования и прогнозировал, что «пресловутая комиссия» Мюллера не сможет найти фактов «вмешательства», поскольку их не было.
Российский лидер также подчеркивал, что «сговора» между Москвой и Трампом не было.
Позднее — после того, как в Москве прошло несколько митингов — официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в российской столице следует считать вмешательством во внутренние дела России.
«Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии Запада», — заявил дипломат.
По его словам, действия российский властей по нормализации ситуации в Москве полностью законны. Шуан также добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России.
«Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Газета.Ru: последние новости
Путин остался не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН Путин остался не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН Уничтожьте «Новатора»: НАТО ответило Путину по ДРСМД Уничтожьте «Новатора»: НАТО ответило Путину по ДРСМД Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение слов о либерализме Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение слов о либерализме
Комментарии2
Политика , Статьи , Пол Манафорт , Роберт Мюллер , Билл Клинтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Джордж Пападопулос , Генштаб , МИД , Демократическая партия США , Республиканская партия США , ГРУ , Wikileaks , Правительство РФ , телеканал NBC , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину28
«Уступка»: кому не нравится «формула Штайнмайера»
«Уступка»: кому не нравится «формула Штайнмайера»51
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США435
«Палаты моют родители»: что творится в онкоцентре Блохина
«Палаты моют родители»: что творится в онкоцентре Блохина210
Трагедия в Подмосковье: Подросток убил сверстницу
Трагедия в Подмосковье: Подросток убил сверстницу12
Новости партнеров
Видео
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение