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Посол США в России Джон Хантсман завершил работу 

ТАСС 3 часа назад
Посол США Хантсман завершил работу в России
Фото: РИА Новости
Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой. В ближайшие часы он вылетит в Соединенные Штаты, сообщил ТАСС знакомый с деталями отъезда источник. Каких-либо церемоний в посольстве или аэропорту по случаю отъезда не предусмотрено.
Как ожидается, преемник Хантсмана в скором времени прибудет в Москву, однако его имя пока по-прежнему неизвестно.
Дипломат считает, что последние два года стали самими сложными в отношениях между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны.
"Но мы сохранили линии связи, которые были закрыты, когда я приехал. Мы сохранили посольство, которое, хотя и в меньшем составе, продолжает работать. Наша цель — стабилизировать эти очень важные двусторонние отношения. Мы усердно трудимся ради ее достижения и продолжим эти усилия", — сказал он журналистам после посещения в среду в СИЗО "Лефортово" Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже в пользу США.
Между тем, проблем в отношениях Москвы и Вашингтона остается немало. Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, между двумя странами идет настоящая "визовая война", российская дипсобственность в США остается под арестом, численность персонала посольств была значительно сокращена. Обострились разногласия в сфере стратегической стабильности. Однако по ряду других направлений, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, удалось наладить диалог, например, по Сирии и Афганистану.
Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа 2019 он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке.
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Комментарии
Политика , Джон Хантсман , Сергей Рябков , Дональд Трамп , СИЗО "Лефортово" , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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