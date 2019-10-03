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Пушков рассказал о способе Киева манипулировать Трампом 

News.ru 35 минут назад
Раскрыт способ Киева манипулировать Трампом
Фото: globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков назвал отмену встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году из-за инцидента в Керченском проливе очередным способом Киева манипулировать главой США.
Так он прокомментировал заявление уходящего в отставку посла США в Москве Джона Хантсмана о факторах, повлиявших на отмену двусторонних переговоров и срыв запланированного первого заседания Совета предпринимателей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году.
Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он также напомнил, что это позже признал опальный украинский олигарх Игорь Коломойский.
Так Киев манипулировал Трампом, — заключил российский сенатор.
25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.
Ранее News.ru писал о том, что посол США Джон Хантсман подтвердил намерения США и России укрепить двусторонние связи при помощи создания Совета предпринимателей и Совета экспертов. Он также назвал причину отмены встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине в 2018 году.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Джон Хантсман , Игорь Коломойский , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , Киев , Москва , США
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