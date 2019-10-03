Раскрыт способ Киева манипулировать Трампом

Пушков рассказал о способе Киева манипулировать Трампом

Так он прокомментировал заявление уходящего в отставку посла США в Москве Джона Хантсмана о факторах, повлиявших на отмену двусторонних переговоров и срыв запланированного первого заседания Совета предпринимателей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году.

Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также напомнил, что это позже признал опальный украинский олигарх Игорь Коломойский

Так Киев манипулировал Трампом, — заключил российский сенатор.

25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.

Ранее News.ru писал о том, что посол США Джон Хантсман подтвердил намерения США и России укрепить двусторонние связи при помощи создания Совета предпринимателей и Совета экспертов. Он также назвал причину отмены встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине в 2018 году.