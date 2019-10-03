Трутнев поручил расширить дороги во Владивостоке 

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что во Владивостоке должны быть хорошие дороги и парковки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление Трутнев сделал в ходе рабочей поездки в Приморье.
«Нужно делать так, чтобы людям было удобно. Для этого не надо делать одну большую парковку, а сделать несколько. Нужно проработать варианты и показать их мне и губернатору», — сказал вице-премьер.
Он также отметил, что средства надо тратить на расширение дорог и увеличение их пропускной мощности. Соответствующее поручение полпред дал городским властям.
Ранее стало известно, что авиакомпаниям на Дальнем Востоке предоставят доступ к международным маршрутам. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Срок его выполнения — 1 марта 2020 года.