Трутнев поручил расширить дороги во Владивостоке

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что во Владивостоке должны быть хорошие дороги и парковки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление Трутнев сделал в ходе рабочей поездки в Приморье.

«Нужно делать так, чтобы людям было удобно. Для этого не надо делать одну большую парковку, а сделать несколько. Нужно проработать варианты и показать их мне и губернатору», — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что средства надо тратить на расширение дорог и увеличение их пропускной мощности. Соответствующее поручение полпред дал городским властям.