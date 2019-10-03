Избранный глава КБР вступил в должность 

Избранный глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков принес присягу на конституции республики и вступил в должность.
Парламент КБР в четверг избрал Кокова, который с сентября 2018 года исполнял обязанности руководителя региона, главой республики, передает ТАСС.
«Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, Конституцию КБР, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность», — произнес Коков слова присяги.