Избранный глава КБР вступил в должность

Избранный глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков принес присягу на конституции республики и вступил в должность.

Парламент КБР в четверг избрал Кокова, который с сентября 2018 года исполнял обязанности руководителя региона, главой республики, передает ТАСС.