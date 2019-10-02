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Посол США прокомментировал продление СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Посол США прокомментировал продление СНВ-3
Фото: ТАСС
Посол США Джон Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.
«Все это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О'Брайена (новый советник президента США по национальной безопасности)», — сказал Хантсман в ответ на вопрос о возможном продлении договора не на пять лет, а на один год в интервью «Коммерсанту».
Он также отметил, что сейчас иная обстановка, чем в 2010 году, когда был подписан СНВ-3, поэтому «нужен апдейт».
«Это предстоит решить: нужен ли сейчас новый договор или можно продлить СНВ-З и прийти к более всеобъемлющему договору. Вы можете не сомневаться, что президент Трамп и его новый советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен подойдут к этой проблеме прагматично и не оставят эти важные вопросы без ответа», — сказал посол.
Напомним, в начале августа Хантсман подал заявление об отставке. Отставка должна вступить в силу 3 октября.
В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3. 1
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Джон Хантсман , Роберт О'брайен
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