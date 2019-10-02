Жириновский сравнил ситуацию в США с распадом СССР

Ранее Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом и попыткой отнять власть и свободу у американского народа.

Жириновский поддержал заявление президента США.

"Парадокс, но "демократы" просто не могут жить в условиях демократии и нагло мешают президенту работать и исполнять свои полномочия. А теперь они готовят его отставку, не имея для этого вообще никаких правовых оснований", — написал он в Telegram.

По словам политика, действия демократов напоминают революцию 1917 года и распад СССР.

"У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а на Украине в феврале 2014 года — и все это называется государственный переворот".

Импичмент Трампу

Демократы в Палате представителей, где у них большинство голосов, 24 сентября начали процедуру импичмента Трампа. Главу Белого дома обвиняют в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена . Трамп обвинения отрицает.

В случае утверждения обвинений в Палате представителей их передадут в Сенат, который и будет принимать окончательное решение. В верхней палате конгресса большинство у однопартийцев Трампа — республиканцев.