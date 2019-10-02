«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США

Президент России Владимир Путин сделал замечание корреспонденту NBC News Киру Симмонсу из-за неверной интерпретации его слов, передает РИА «Новости».

Симмонс выступил модератором пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», в котором принял участие Владимир Путин.

Корреспондент NBC, задавая свой вопрос российскому лидеру, заявил, что тот якобы заявил в интервью Financial Times о скором конце либеральной демократии, что «по сути дела означает конец западного образа ведения бизнеса».

Путин назвал такую интерпретацию его высказывания «неправильной, очень вольной».

«Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — сказал президент.

Он пояснил, что говорил в интервью о том, что либеральная модель не может считаться единственно правильной и нельзя ее навязывать всем без разбора. Путин подчеркнул, что и сейчас готов подтвердить свой тезис.