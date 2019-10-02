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Путин: Россия будет работать с любым президентом США 

Парламентская газета + ещё 1 48 минут назад
Россия готова работать с любым президентом США
Фото: Пресс-служба Государственной Думы
РФ будет работать с любым президентом, которого выберет народ Соединённых Штатов Америки, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем работать с любым партнёром, с любым президентом, которого изберёт американский народ», — сказал глава государства во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
Президент подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США, и добавил, что Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла по этому вопросу в Вашингтоне.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , Украина , Владимир Путин
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