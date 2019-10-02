Россия готова работать с любым президентом США

Путин: Россия будет работать с любым президентом США

«Мы будем работать с любым партнёром, с любым президентом, которого изберёт американский народ», — сказал глава государства во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Президент подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США, и добавил, что Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла по этому вопросу в Вашингтоне.