Россия — страна-цивилизация. О чем Владимир Путин говорил на заседании клуба «Валдай»

Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной. Россия считает справедливым желание стран региона играть более значимую роль в мировой политике и экономике. Опыт этих государств доказывает возможность устойчивого развития на основе независимости и самостоятельности.

Путин рассчитывает на сохранение мирового порядка, основанного на роли мирового права. По его мнению, другой путь чреват глобальными катастрофами почти для всего человечества. Президент пообещал работать над тем, чтобы этого не случилось. Путин особо отметил, что Россия полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов миропорядка.

Российский лидер призвал государства работать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Все страны в мире разные, а поэтому "единообразие и универсализация невозможны по определению". Президент указал на необходимость создания системы, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга. Только так между государствами можно выстроить предсказуемые и прочные отношения.

"Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий", — выразил уверенность президент.

Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение на российскую территорию сотен или даже тысяч "вооруженных головорезов". России удалось сделать многое для решения кризиса на сирийском направлении. Совместная работа с партнерами по астанинскому формату, ООН и странами региона помогла этому процессу. Такой дипломатический расклад из разных государств с разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад было сложно себе представить, подчеркнул президент. Путин считает, что урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов.

Россия предлагает создать организацию с участием РФ, США, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском заливе. Путин призвал отложить в сторону взаимные претензии и с чистого листа попытаться начать в регионе сотрудничество по безопасности. Президент считает, что помимо стран Залива, на правах наблюдателей в такую организацию могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие страны.

Решение Трампа начать прямые переговоры с КНДР президент назвал историческим.

"Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя", — уточнил Путин, добавив, что прямой разговор Вашингтона и Сеула без "привычной грубой риторики" дал надежду на мирное урегулирование, но впереди большой путь.

Россия — страна-цивилизация, которая впитала разнообразие народов и культур. С самого начала своей истории она была многонациональным и многоконфессиональным страной. Только мужество и патриотизм россиян не позволили допустить развала государства и гражданской войны в 1990-е годы.