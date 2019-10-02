Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: санкции против России не работают и не заработают никогда 

ТАСС + ещё 2 40 минут назад
Лавров усомнился в эффективности антироссийских санкций
Фото: ТАСС
Призывы американских сенаторов Марко Рубио и Бена Кардина ввести новые санкции в отношении России недальновидны, ограничительные меры не будут работать. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Рубио, Кардин — они известные антироссийски настроенные [политики]. Я не думаю, что это [призывы к санкциям] означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, давно должны были понять, что санкции не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда", — сказал глава МИД РФ.
"У нас есть Богом и предками данная земля с ее богатствами. И есть чувство собственного достоинства. Ну и армия. Все это в сочетании дает нам очень прочную уверенность", — подчеркнул Лавров.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
ТАСС: последние новости
Путин ответил на претензии грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии Путин ответил на претензии грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии Лавров: РФ заинтересована в сохранении военного присутствия в Сирии для поддержания мира Лавров: РФ заинтересована в сохранении военного присутствия в Сирии для поддержания мира Верховный суд РФ признал незаконным указ губернатора Колымы о премиях госслужащим Верховный суд РФ признал незаконным указ губернатора Колымы о премиях госслужащим
Политика , Бен Кардин , Сергей Лавров , Марко Рубио , МИД , Валдайский клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери105
Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах
Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах3
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17418
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал79
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Киргизия отреагировала на извинения Малахова3
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
02:01
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
Погода Интернет
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Зеленскому пообещали третий Майдан
01:23
Зеленскому пообещали третий Майдан
В мире Статьи
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
01:56
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Шоу-бизнес
Убийство в центре Москвы: предъявлены обвинения
02:44
Убийство в центре Москвы: предъявлены обвинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть