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Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть 

Lenta.ru + ещё 5 43 минуты назад
Путин не видит оснований для колебаний цен на нефть
Фото: РИА Новости
В настоящее время не существует фундаментальных предпосылок к тому, чтобы цены на нефть начали резко меняться. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Слова российского президента приводит ТАСС.
Путин указал, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии привела к росту цен, но они стабилизировались.
«Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — подчеркнул он.
Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) сократила добычу после того, как в ночь на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция. К концу месяца страна восстановила показатели по добыче.
Между тем, как констатировало агентство Reuters, квартальное падение цен на нефть составило 8,7 процента — это самый худший показатель с четвертого квартала 2018 года, когда Brent просела на 35 процентов. Нефть марки WTI по итогам третьего квартала 2019 года показала падение на 7,5 процента.
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Комментарии
Политика , Мухаммед Баркиндо , Владимир Путин , ОПЕК , ИТАР-ТАСС , Reuters , Саудовская Аравия
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