Порошенко: «Формула Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России

От имени своей партии «Европейская солидарность» он заявил в Facebook, что подписание формулы «российского происхождения» означает ослабление или даже снятие санкций против Москвы . Он также заверил, что не даст разрушить украинское государство, пишет РИА Новости.

Напомним, первого октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в украинское законодательство. Это значит, что до выборов в Донбассе закон об особом статусе Донецка и Луганска применяется на временной основе, а после выборов обретает окончательную юридическую силу.