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Захарова прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера» 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Захарова отреагировала на «формулу Штайнмайера»
Фото: РИА Новости
Москва позитивно итог заседания контактной группы в Минске по Донбассу. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.
Она также выразила надежду, что данные шаги в будущем создадут подходящую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Он отметил, что данную инициативу включат в новый закон об особом статусе Донбасса. Украинский лидер добавил, что в ближайшее время стороны согласуют дату проведения саммита в «нормандском формате».
Глава комиссии Совета Федерации РФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что данный шаг Украины открывает путь к встрече в «нормандском формате». По его мнению, это может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой.
Напомним, «формула Штайнмайера» получила свое название по имени нынешнего федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона, устанавливающего особый порядок местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР на временной основе в день выборов, а впоследствии, после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах — на постоянной.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «нормандская четверка». В ее состав вошли Россия, Украина, Франция и Германия. С сентября 2014 года стороны приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
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