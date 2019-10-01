«Аксенов не устал». Сенатор о перезагрузке власти в Крыму

Крымские депутаты на заседании регионального парламента единогласно утвердили в должности премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка . Его кандидатуру ранее предложил на рассмотрение парламентариев глава республики Сергей Аксенов . До этого должность главы Крыма и премьер-министра совмещал Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

На своей странице в Facebook Сергей Аксенов написал, что «это не бюрократическая формальность, а выверенное решение, важная часть общей стратегии по перезагрузке власти».

Он также отметил, что на бюджете Крыма это кадровое решение никак не отразится.

Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, что решение не связано с усталостью Сергея Аксенова — просто пришло время разделить полномочия.

«Надо помнить, что в 2014 году мы воссоединились с Россией в отсутствии коммуникаций как таковых. Так что надо было все начинать с нуля. В тот период было совершенно оправдано решение Аксенова, что вникать надо во все. Он и вникал. Знал все, что происходит в республике от коммунального хозяйства, здравоохранения до высшего образования. Формировалась команда, были проблемы, потому что украинское наследие в Крыму никуда не делось. В том числе наследие чиновников, которые перетекли из украинской жизни в российскую», — рассказал российский сенатор.

По мнению Цекова, сейчас Аксенов сосредоточится больше на политических задачах.

«За пять лет Аксенов накопил колоссальный опыт, оказался успешным главной республики, справился со своими обязанностями. Сегодня пришло время разделить полномочия. Гоцанюк — его доверенное лицо, он с ним работал, доверяет ему. Аксенов больше сосредоточится на стратегических, политических задачах. Хотя я уверен, что от социально-экономических вопросов, проблем по развитию Крыма Аксенов никуда не уйдет», — полагает член Совфеда.

Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что добровольное вхождение Украины в состав России — единственный для Киева способ вернуть Крым.