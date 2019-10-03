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Путин поздравил жителей Московской области с 90-летием региона 

ТАСС + ещё 3 47 минут назад
Путин поздравил жителей Подмосковья с юбилеем региона
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Московской области с 90-летием региона. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Сегодня Подмосковье обладает мощным инновационным, технологическим, интеллектуальным потенциалом, широким спектром возможностей для повышения инвестиционной привлекательности. В регионе созданы крупные, известные во всем мире наукограды, воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, наращиваются темпы жилищного строительства, развивается туризм", — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что на протяжении столетий подмосковная земля играла важную роль в становлении российской государственности, была оплотом борьбы с завоевателями. "Здесь — великие исторические, духовные святыни нашего народа, памятники ратной славы, бесценные шедевры архитектуры и искусства, уникальные природные заповедники", — добавил он, подчеркнув, что жители области по праву могут гордиться многими поколениями земляков, внесших вклад в развитие экономики, науки, культуры, образования.
Путин выразил уверенность, что жители региона и впредь будут трудиться с полной отдачей и достойно решать стоящие перед областью задачи.
Центрально-промышленная область с центром в Москве была образована в 1929 году вместо упраздненной Московской губернии. В том же году она получила свое современное название — Московская область.
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , Владимир Путин , Московская область
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