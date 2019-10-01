WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку

WSJ: скандал из-за Украины в Вашингтоне вызывает у Путина улыбку

Скандальный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с новоизбранным президентом Украины не только обострил противоречия на американской политической сцене и спровоцировал попытки запустить в конгрессе процедуру импичмента, но и в очередной раз выставил Киев «неумелой пешкой» в чужих руках, пишет The Wall Street Journal. Всё это очень выгодно Кремлю, который активно пытается конкурировать с Вашингтоном на мировой арене, подчёркивается в статье.

Публикация содержания телефонных переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским , а также поднявшаяся вокруг этого шумиха и новые разногласия на политической арене — всё это играет на руку Кремлю, который давно стремится посеять раздор в США, чтобы ослабить позиции Вашингтона, предупреждает The Wall Street Journal. И подобное развитие событий не могло не вызвать «довольную усмешку» на лице российского лидера Владимира Путина по целому ряду причин, говорится в статье.

Как выяснилось, ещё до этой телефонной беседы Трамп приостановил оказание военной помощи Украине. А во время разговора с Зеленским он продемонстрировал, что Европа «не очень-то серьёзно относится к тому, чтобы помогать Украине или защищать её», подчёркивает автор: «Из-за того и другого украинцы лишь ещё больше будут чувствовать свою уязвимость перед военным давлением со стороны России , а именно этого Путин и хочет. Россия не только захватила украинский Крым и аннексировала* его в 2014 году, но и по-прежнему успешно контролирует районы восточной Украины, в которых хозяйничают дружественные ей силы».

«Уязвимость Украины» наиболее отчётливо ощущается в той части беседы, где Зеленский выражает надежду приобрести противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые крайне необходимы Киеву, чтобы «эффективнее противостоять нападению российской бронетехники», пишет The Wall Street Journal.

Однако американский президент не даёт никаких обещаний на этот счёт, а вместо этого просит об «услуге» и вновь поднимает вопрос о том, не могли ли украинские власти предпринимать какие-либо действия, чтобы помочь демократам в период избирательной кампании 2016 года. «Это неизбежно создаёт впечатление, что Украина представляет собой не столько жизненно важный интерес для национальной безопасности США, сколько является просто пешкой в грязном противостоянии политических сил в США», — отмечается в статье.

Другая озвученная в этом телефонном разговоре скандальная тема, которая фактически и спровоцировала расследование в рамках запущенной демократами процедуры импичмента, касается попыток Трампа добиться от Киева содействия в расследовании действий своего главного соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, напоминает автор.

Речь идёт о том, что Байден настаивал на увольнении украинского следователя по коррупционным делам, чтобы тот не занимался нашумевшим делом украинской энергетической компании, которая приняла его сына на работу в совет директоров с солидной ежемесячной зарплатой. Фактически Байден требовал (и небезуспешно) уволить украинского прокурора на том основании, что тот «не проявлял достаточной настойчивости» в ведении коррупционных дел, а украинские чиновники заявляли об отсутствии каких-либо доказательств «нарушений» со стороны старшего или младшего Байдена, говорится в статье.

«Однако трудоустройство Хантера Байдена, безусловно, выглядит как сомнительный «расклад», в котором он воспользовался влиянием своего отца в стране, остро нуждающейся в благосклонности Америки. А это, в свою очередь, подливает масла в огонь в том, что касается ещё одного обвинения в адрес Украины со стороны России, утверждающей, что правительство этой страны безнадёжно коррумпировано и неспособно эффективно управлять своими делами», — подчёркивает The Wall Street Journal.

Украинский президент Зеленский выглядит в этой ситуации «как новичок без опыта, управляющий коррумпированной системой и втянутый в международную игру мощных держав, которую он не может контролировать», что лишь играет на руку Кремлю, предупреждает автор: «Наличие явных признаков того, что он должен оказать американскому президенту политическую услугу, чтобы получить от Вашингтона то, что нужно его стране, вредит ему — и, в свою очередь, идёт на пользу Москве. Действительно, это способствует реализации цели Путина, стремящегося заставить Украину заключить соглашение на условиях Москвы».

«При этом американские участники этого спектакля — два главных политических деятеля страны, обменивающиеся обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью накануне избирательной кампании — чрезвычайно полезны Путину, утверждающему, что западная демократия вряд ли является образцом идеального, эффективного управления, которому его народу надо стремиться подражать», — пишет The Wall Street Journal.

По мнению автора, это также становится «ценным аргументом» в руках Кремля для влияния на общественное мнение в России, чтобы в очередной раз выступить против оппозиционных движений.

Кроме того, Путин на протяжении многих лет стремился «посеять раздор и вызвать раскол внутри США, чтобы ослабить позиции Вашингтона на внутриполитической сцене и на международной арене», говорится в статье. Поэтому благодаря скандалу, в центре которого оказалась Украина, и борьбе между республиканцами и демократами вокруг попытки импичмента в крайне поляризованном Вашингтоне, нынешнее развитие событий является для Кремля чрезвычайно выгодным, заключает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).