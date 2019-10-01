Грету в Думу: шведскую экоактивистку пригласили в Россию

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг приехать в Россию. Как сообщает РИА «Новости», парламентарий предложил известной на весь мир школьнице выступить в Госдуме.

Письмо с приглашением депутат передал в посольство Швеции в Москве . Власов подчеркнул, что он — самый молодой из российских депутатов. Кроме того, парламентарий восхитился «силой воли и энергией», с которой Тунберг «борется за спасение планеты».

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — подчеркнул депутат от ЛДПР.

По словам Власова, молодежь в России также обеспокоена проблемами глобальной экологии, а «взрослые политики» не всегда могут найти «компромисс в жизненно важных вопросах».

Депутат направил письмо послу Швеции в России Малене Мард, попросив «в связи с отсутствием информации о точном месте проживания» Греты Тунберг передать ей послание.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в свою очередь призвал депутата Власова заняться «реальными делами» в борьбе за экологию, а не «пиариться», передает НСН.

«Да конечно, депутат, которого никто не знает, делает себе рекламу. А польза, я думаю, от этой девочки больной, вряд ли будет. Нам надо делом заниматься, а не пиариться. Он бы что-нибудь полезное сделал для своих избирателей. А активистов у нас своих достаточно много. Ну, она [Грета Тунберг] не активистка, а больной человек, которого используют. Я думаю, что грешно использовать больных людей», — подчеркнул Пешков.

23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит Организации объединенных наций (ООН) по мерам в области климата. На нем выступила в том числе 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Ее выступление вызвало большой ажиотаж в мире, мнения людей по поводу слов шведки разделились.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» — крайне эмоционально заявила Тунберг.

Она подчеркнула, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятилетий, но серьезных шагов по борьбе с ним не принимается — и ее поколению, как и последующему, очевидно, придется столкнуться с экологической катастрофой.

«Молодежь начинает понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет», — подытожила Тунберг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре после этого заявил, что РФ учитывает экологические вопросы, которые затронула Грета Тунберг во время выступления в ООН, передает ФАН.

По словам представителя Кремля, российские власти уделяют достаточно внимания пробл