Путин проведет совещание по вопросам здравоохранения

Путин 2 октября проведет совещание по модернизации здравоохранения

"В фокусе внимания — вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения", — уточняется в сообщении пресс-службы.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала — 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.