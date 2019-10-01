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Путин 2 октября проведет совещание по модернизации здравоохранения 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Путин проведет совещание по вопросам здравоохранения
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин в среду, 2 октября, проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба Кремля.
"В фокусе внимания — вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения", — уточняется в сообщении пресс-службы.
Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала — 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.
Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.
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Комментарии2
Политика , Другое , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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