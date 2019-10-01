Володин назвал самый важный закон сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый в сентябре. По его оценке, это закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.

В комментарии на сайте ГД он напомнил, что такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников.

— Нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, — отметил председатель Госдумы.

По словам Володина, закон будет иметь обратную силу и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.

В тексте документа уточняется, что от уплаты НДФЛ освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (например, при списании долга). Льготой смогут воспользоваться те, кто пострадал от терактов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.

Налогом не будут облагаться и доходы, полученные в качестве платы за наем пострадавшими жилых помещений. Но только в пределах сумм, полученных на эти цели из федерального или местного бюджета.

Между тем

Спикер Госдумы также отметил работу в прошлом месяце думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.