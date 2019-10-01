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Путин подписал закон о новом статусе сотрудников службы судебных приставов 

ТАСС + ещё 3 24 минуты назад
Путин подписал закон о новом статусе сотрудников ФССП
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок службы в органах принудительного исполнения, согласно которому меняется статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Текст документа опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учитывая то, что Федеральная служба судебных приставов является органом исполнительной власти, выполняющим правоохранительную функцию, новый закон меняет ее статус, — пояснила ранее на заседании член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. — Теперь это органы принудительного исполнения, относящиеся к госслужбе иного вида".
По ее словам, законом регламентируется порядок поступления, прохождения и увольнения со службы судебных приставов.
Текстом документа "предусматривается возможность присвоения специальных званий" и порядок их присвоения.
Должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных званий, подразделяются на четыре группы: должности высшего начальствующего состава, старшего начальствующего состава, среднего и младшего.
Закрепляется, что служба осуществляется на контрактной основе, вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей, порядок урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы.
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Комментарии
Политика , Ирина Рукавишникова , Владимир Путин , Совет Федерации
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