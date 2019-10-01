Путин подписал закон о новом статусе сотрудников ФССП

Путин подписал закон о новом статусе сотрудников службы судебных приставов

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок службы в органах принудительного исполнения, согласно которому меняется статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Текст документа опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая то, что Федеральная служба судебных приставов является органом исполнительной власти, выполняющим правоохранительную функцию, новый закон меняет ее статус, — пояснила ранее на заседании член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. — Теперь это органы принудительного исполнения, относящиеся к госслужбе иного вида".

По ее словам, законом регламентируется порядок поступления, прохождения и увольнения со службы судебных приставов.

Текстом документа "предусматривается возможность присвоения специальных званий" и порядок их присвоения.

Должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных званий, подразделяются на четыре группы: должности высшего начальствующего состава, старшего начальствующего состава, среднего и младшего.

Закрепляется, что служба осуществляется на контрактной основе, вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей, порядок урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы.