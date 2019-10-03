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Страна (Украина): «Да, он играл на пианино своим членом». Как западные СМИ издеваются над Зеленским после скандала с Трампом 

ИноСМИ + ещё 1 24 минуты назад
«Да, он играл на пианино своим членом»
Фото: © REUTERS, Jonathan Ernst
После Украгейта западные СМИ изменили свое отношение к Владимиру Зеленскому. Часть медиа откровенно троллит Зе и «прикалывается» над тем, что президент Украины — комик, транслируя самые нелепые моменты из его телешоу. В частности отрывок, где он изображал как будто играет на фортепиано своим половым органом.
Украинский скандал в США вызвал такой резонанс, что западные СМИ до сих пор обсуждают его детали и фигуру президента Украины Владимира Зеленского.
Часть медиа откровенно троллит Зе и «прикалывается» над тем, что президент Украины — комик, транслируя самые нелепые моменты из «Вечернего квартала».

«Подхалим»

В новостях на американских телеканалах издеваются над его заискиванием во время скандального телефонного разговора с Трампом.
«Мы видим эту расшифровку и понимаем, что новоизбранный президент Украины полностью зависит от США и, конкретно, от доброй воли президента Трампа, которому он откровенно подхалимничает, чтобы сохранить эти добрые отношения. И это очень важно, учитывая, что был не 1 звонок», — рассказал Дэвид Грэгори, политический аналитик «Си-эн-эн» (CNN), где раньше любили Зе, а после телефонного скандала изменили тон.
«Очень рада, что вы использовали этот термин — подхалим. Я искала слово, которым можно выразить то, что там прозвучало, и другие были недостаточно сильны», — добавила ведущая CNN Элисон Кэмерота.

Мимика Зе «бесценна»

Некоторые обратили внимание на мимику (выражение лица и реакцию) Зеленского после того, как Трамп на встрече в Нью-Йорке упомянул российского лидера Владимира Путина.
Американский журналист Джош Маршалл под фрагментом видео написал, что «взгляд экзистенциального террора опускается на лицо Зеленского».
«Трамп бредил по поводу «30 тысяч пропавших писем" Хиллари Клинтон. Он обвинил Барака Обаму в аннексии Крыма Россией. Один Бог знает, что Зеленский думал обо всем этом. Но спектакль слабоумия подошел к концу, когда президент сказал Зеленскому: „Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему". Выражение лица Зеленского было бесценным“, — написал Esquire.

»Да, он играет на пианино членом»

Тем временем ведущий популярного вечернего американского шоу «Last Week Tonight with John Oliver» («События прошедшей недели с Джоном Оливером») на телеканале HBO Джон Оливер показал выступление президента Украины Владимира Зеленского в «Вечернем квартале» в 2016 году, когда он изображал как будто играет на фортепиано своим половым органом.
В эфире обсуждалась тема возможного импичмента американского президента Дональда Трампа. По словам ведущего, каждая часть нового «Уотергейта» еще тупее, «чем вы можете себе представить».
«И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит нелепо. На самом деле он был комиком и играл роль президента Украины в ситкоме. В одной из комический сцен он вместе с другим парнем изображали, что играют на пианино… ну, вы увидите», — сказал он.
После этого в шоу показали выступление актеров «Квартала 95» за 2016 год.
«Да, он играет на пианино своим членом!» — отметил ведущий после ролика.
Подколол Зе за прошлое комика и поддакивание Трампу и немецкий Spiegel, мол, «в Украине любят Зеленского как сатирика».
«Оказывается, он и на посту президента не прочь пошутить», — пишет издание и приводит возмущенные комментарии немецких политиков относительно поведения Зеленского в общении с Трампом.
«Как сатирическое произведение читается и протокол телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Например, когда украинец хвалится, что во время своего последнего визита в Нью-Йорк остановился в отеле, принадлежащем Трампу. Или когда он говорит, что в ходе предвыборной кампании использовал некоторые методы Трампа: «Вы для нас — великий учитель», — отмечает Spiegel.
«То, что обсуждали Трамп и Зеленский, никогда не предназначалось для общественности, поэтому их слова следует воспринимать серьезно. Это относится и к пассажу, в котором оба политика критикуют правительство Германии. Как сказал Трамп, Ангела Меркель говорит много, а делает мало. Реакция Зеленского: «Вы совершенно правы. Не на сто процентов, а на все тысячу процентов», — возмущается издание.

«Щекотливое положение» из-за Коломойского

Economist отмечает «легкое подхалимство» Зе в стороне Трампа, но в то же время оправдывает его, мол, оно неизбежно для президента слабой страны, «нуждающейся в защите от оккупировавшей часть ее территории региональной сверхдержавы».
«Одержав уверенную победу в апреле на президентских выборах, а после этого и на парламентских, он должен убедить украинских избирателей и Запад с его толстым кошельком, что твердо намерен покончить с коррупцией и прекратить войну с Россией», — пишет Economist.
Но Зеленский, по мнению издания, оказался в щекотливом положении из-за связи с Коломойским.
«Хотя его популярность зависит от успехов в борьбе с коррупцией, он тесно связан с Коломойским. Принадлежащий олигарху телевизионный канал показывал ту многосерийную комедию, которая сделала нынешнего президента известным. Когда Зеленский пришел к власти, Коломойский, три года проживший в добровольной ссылке в Швейцарии и Израиле, вернулся в Киев. Его бывший адвокат Андрей Богдан сегодня возглавляет администрацию президента», — поясняет украинские «расклады» издание.
И то, насколько твердо Запад будет поддерживать Украину, больше всего зависит от успехов Зеленского в борьбе с коррупцией и как он будет вести себя с Коломойским.
«Внимание всей Украины сегодня приковано к битве за «Приватбанк", которым раньше владел Коломойский, предположительно присвоивший 5,5 миллиарда долларов со счетов этого банка посредством масштабной финансовой пирамиды», — пишет Economist.
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