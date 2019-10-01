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Опубликовано новое стихотворение Лаврова 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал стихотворение для журнала «Русский пионер».
«И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене», — описали стихотворение Лаврова редакторы журнала.
Заявленной темой стихотворения был «Дым». Лавров сочинил три четверостишия об убийстве по неосторожности, произошедшем на фоне таежных пожаров.
Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием «Дымок».
Журнал «Русский пионер» регулярно публикует стихотворения главы российского МИД. В 2018 году в журнале вышла серия стихов Лаврова о загранице, годом ранее — стихотворение про обезьяну и петуха.
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Комментарии21
Политика , Сергей Лавров , МИД
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