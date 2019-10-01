Опубликовано новое стихотворение Лаврова

«И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене», — описали стихотворение Лаврова редакторы журнала.

Заявленной темой стихотворения был «Дым». Лавров сочинил три четверостишия об убийстве по неосторожности, произошедшем на фоне таежных пожаров.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».