Пушков нашёл основания для переноса ООН из США 

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ООН могут перенести Из Нью-Йорка, потому что США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею.
Основания ставить так вопрос есть — США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамбле, — написал политик в Twitter.
Однако он считает, что это в обозримом будущем не произойдёт, так как американские союзники этого не допустят.
Как ранее писал News.ru, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) отказался комментировать предложение постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о переносе заседаний ООН из Нью-Йорка в Женеву.