Пушков нашёл основания для переноса ООН из США

Основания ставить так вопрос есть — США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамбле, — написал политик в Twitter.

Однако он считает, что это в обозримом будущем не произойдёт, так как американские союзники этого не допустят.