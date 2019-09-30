Газовый спор разрешится, но не в пользу России 

Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, будет ли, по их мнению, разрешен газовый спор между Россией и другими странами.
39% опрошенных считают, что спор будет разрешен, но только не в пользу России.
30% проголосовавших считают, что спор разрешится (в пользу России), но на это нужно время.
27% россиян уверены в том, что этого не произойдет, поскольку такая неопределенность выгодна некоторым странам.
А вот 4% опрошенных в данном вопросе не разбираются.
Всего в опросе приняли участие 5 254 человека.
Решение Евросоюза ограничить поставки российского газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности взбудоражило газовый рынок Европы. Раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной, между Россией и Германией с одной стороны и Данией и США с другой, между Еврокомиссией и противостоящей ей Польшей и странами Балтии, между той же Еврокомиссией и администрацией США, между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
На этой неделе к спорам подключилась Франция, предложив вообще забросить злосчастный проект «Северный поток» и его клон «Северный поток — 2», а для снабжения европейских потребителей топливом построить другой «поток» — через территорию Украины во Францию. С такой инициативой в интервью изданию Еntreprendre выступил бывший президент компании Gaz de France Лоик Ле Флок-Прижан.