«Позор»: Захарова о визовом скандале с США

Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН

«Что касается ООН, то это (проблемы с визами. — RT) началось не в этом году, что уже переносится целый ряд заседаний из Нью-Йорка, потому что ключевые игроки не получают визы. Глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединённых Наций, это удар по реноме ООН, это просто позор», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к невыдаче виз нескольким членам российской делегации в ООН.

При этом Лавров указал Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах.