В России изменился порядок подготовки нормативных правовых актов

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, должны будут пройти оценку регулирующего воздействия и независимую антикоррупционную экспертизу. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 30 сентября.

Изменения внесены в правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов власти, в положение о Правительственной комиссии по административной реформе, а также в регламент Правительства и в правила оценки регулирующего воздействия проектов документов.