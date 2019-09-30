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В России изменился порядок подготовки нормативных правовых актов 

Парламентская газета 57 минут назад
Изменился порядок подготовки нормативных правовых актов
Фото: САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ
Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, должны будут пройти оценку регулирующего воздействия и независимую антикоррупционную экспертизу. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 30 сентября.
Изменения внесены в правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов власти, в положение о Правительственной комиссии по административной реформе, а также в регламент Правительства и в правила оценки регулирующего воздействия проектов документов.
В постановлении говорится, что представлять нормативные правовые акты на госрегистрацию в Министерство юстиции можно только три раза. Для проектов документов, содержащих обязательные требования, будет проводиться оценка регулирующего воздействия, независимая антикоррупционная экспертиза, правовая экспертиза. Такие документы подлежат государственной регистрации. Те же требования сохранены и для правовых актов, в которых есть нормы, выполнение которых оценивается в ходе государственного и муниципального контроля и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
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Политика , Минюст РФ
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